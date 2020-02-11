АО «Электротранспорт» обновляет расписание, а «Яндекс.Карты» сообщает о закрытии движения на дорогах региона

Сервис «Яндекс.Карты» начал информировать пользователей о перекрытиях на дорогах Мурманской области.

Новые возможности сервиса стали первым результатом сотрудничества властей региона с российским IT-гигантом. Информация об отсутствии проезда также отражается в приложениях «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Навигатор».

Новая информационная услуга поможет точнее спланировать свой маршрут и не застрять на трассе, что актуально в зимнее время. На первых порах возможны какие-либо сбои в работе сервиса.

А в это время АО «Электротранспорт» сообщает, что с 12 февраля на троллейбусных маршрутах №№ 6 и 10 и автобусном маршруте № 10А обновляется расписание. При этом интервалы движения останутся неизменными: в будние дни троллейбус № 6 будет ездить с промежутками 4-5 минут, но ранним утром и поздним вечером они увеличатся в среднем до 10-15 минут.

Новый график движения транспорта опубликован на официальном сайте предприятия-перевозчика.