АО «Электротранспорт» опять встречает гостей

Сегодня члены Городского клуба старшего поколения посетили АО «Электротранспорт». Экскурсию для мурманчан провел генеральный директор предприятия Сергей Коробков. Вниманию гостей были представлены обновленный парк машин, музейная экспозиция и фильм об истории предприятия. Также участники клуба побывали в комнате отдыха персонала, медицинском кабинете и ремонтном цехе.

Участие в мероприятии приняла и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова:

— Сегодня АО «Электротранспорт» является крупнейшим транспортным предприятием Мурманской области. Мы видим, насколько ответственно и качественно подходят сотрудники к своей работе, это подтверждает огромное количество наград, представленных в музее. По Мурманску курсируют самые северные троллейбусы, при этом они очень комфортны и безопасны.

Это уже не первая подобная экскурсия. В конце июля несколько участников клуба также посетили предприятие и остались очень довольны.

— Мы всегда с радостью принимаем гостей, — рассказал Сергей Коробков. — Проходя по цехам, мурманчане убеждаются, что они действительно получают качественную услугу, своими глазами видят, какие условия труда и отдыха созданы на предприятии. Мы очень большое внимание уделяем безопасности перевозок — заботимся не только об исправности машин, но и о здоровье сотрудников.

АО «Электротранспорт» регулярно обновляет парк предприятия. В марте 2019 года он пополнился 10 новыми троллейбусами марки «Авангард». Транспортные средства приспособлены для перевозки маломобильных групп населения, то есть являются низкопольными, имеют пандус для инвалидов-колясочников, панорамное остекление. Троллейбусы выпущены по энергосберегающей технологии, оборудованы навигационными системами, кнопкой SOS, имеют электронную информационную систему, устройства подзарядки гаджетов. В салоне расположены четыре печи отопления для зимнего периода времени.