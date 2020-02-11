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Мурманская область. Арктика11.02.20 17:30

АО «Электротранспорт» празднует 58-летие

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в празднике, посвященном очередной годовщине со дня образования крупнейшего транспортного предприятия Мурманской области АО «Электротранспорт».

В рамках мероприятия была организована экскурсия на территории троллейбусного депо № 2. Гостям показали ремонтные цеха, зоны отдыха персонала, музей предприятия.

– Мурманский «Электротранспорт» как самая северная в мире троллейбусная система по праву является визитной карточкой столицы Заполярья, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Наряду с ежегодным обновлением парка машин, внедряются современные технологии практически в каждый этап перевозок, чтобы пользоваться городским транспортом было легко и удобно – это и электронные табло на остановочных павильонах, и онлайн-карта в режиме реального времени, и современные способы оплаты проезда.

Решение открыть постоянное троллейбусное движение в городе Мурманске было принято 11 февраля 1962 года. С 2014 года под «крыло» компании перешли сотрудники и выкуплены транспортные средства ОАО «Автоколонна 1118».

– За десятилетия транспортом предприятия перевезено более 3 миллиардов 245 миллионов пассажиров, – отметил генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – На днях мы определим юбилейного пассажира и отметим его памятным подарком.

АО «Электротранспорт» – очень мощное транспортное предприятие. В год городской транспорт перевозит 43,4 миллиона пассажиров. Из них 6,2 миллиона человек – это учащиеся и студенты.

– Всего на предприятии работают около 1600 сотрудников, парк техники укомплектован 109 троллейбусами и 119 автобусами, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Отмечу, что в этом году предприятие продолжит обновление подвижного состава.

В 2019 году гараж предприятия пополнился 12 новыми троллейбусами и 9 автобусами. Также в 2019 году состоялось открытие двух цехов по кузовному ремонту автобусов АО «Электротранспорт» на улице Домостроительной, выполнен капитальный ремонт технических помещений предприятия.

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