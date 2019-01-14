АО «Электротранспорт» продолжает обновлять парк машин

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил АО «Электротранспорт».

В настоящее время предприятие имеет четыре депо, в распоряжении которых находится 113 пассажирских троллейбуса и 115 автобусов. За последние годы произошел очень серьезный качественный скачок в транспортном обслуживании мурманчан. Сегодня городской транспорт отличает безопасность и комфорт, регулярно обновляется парк машин.

В 2018 году предприятием приобретено 10 новых троллейбусов марки «Авангард» производства Вологодского завода «Транс-Альфа». Троллейбусы низкопольные, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения, имеют площадку и пандус для перевозки инвалидов-колясочников.

— Все троллейбусы оборудованы системой «Эра-Глонасс» с кнопкой экстренного вызова SOS, включены в навигационную систему, имеют панорамное остекление, удобную кабину для водителя, экономное энергопотребление, розетки с USB-разъемами для пассажиров, — рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Также в прошлом году парк предприятия пополнился шестью новыми автобусами. Все маршрутные автобусы также низкопольные, приспособлены для перевозок маломобильных групп населения, с устройством наклона кузова и пандусом.

— Сегодня «Электротранспорт» — это не только самые северные в мире троллейбусы, но и автобусы. Очевидно, что современные требования безопасности предполагают постоянное обновление подвижного состава. Масштабное пополнение парка в 2018 году стало возможно благодаря участию предприятия в федеральной программе, а также Совету депутатов города Мурманска, — отметил Андрей Сысоев. — В этом году работа будет продолжена.