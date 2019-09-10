АО «Электротранспорт» выпустил декадный проездной нового образца

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с АО «Электротранспорт» разработал и выпустил декадный проездной нового образца.

Дизайн карты выполнен в цветах бренда города Мурманска, на тыльной стороне находится QR-код (QR-код - считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об электронной ссылке в сети Интернет), при сканировании с мобильного устройства, автоматически переводящий Вас на доменный адрес «Туристического портала города Мурманска» в сети «Интернет».

Основные реквизиты на карте представлены на русском и английском языках, что делает ее адаптированной для использования иностранными туристами и гостями нашего города.

Презентация декадного проездного состоялась 5 сентября в гостинице «AZIMUT Отель Мурманск» на открытии регионального туристического информационного центра, который станет площадкой для взаимодействия субъектов туристической отрасли региона и позволит объединить усилия всех участников рынка в привлечении туристов в Мурманск и Мурманскую область.

На базе ТИЦ можно получить достоверную информацию о турпродуктах, спланировать путешествие, заказать тур, приобрести карты и рекламно-информационную продукцию.