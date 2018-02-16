АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг

На сегодняшний день задолженность населения Мурманской области перед АО «МЭС» превышает 4 млрд рублей, а общий долг всех потребителей – около 6,7 млрд рублей. Данная сумма сопоставима со стоимостью запаса топлива, которого бы компании хватило бы на 1,5 года стабильной работы.

Для того, чтобы как-то воздействовать на должников, сотрудникам «МЭС» приходится искать новые формы общения с нерадивыми потребителями услуг. Поэтому компания ввела новый способ досудебной работы с должниками. Начиная с декабря 2017 года в адрес граждан, имеющих просроченные платежи за отопление, направлено 15,1 тысяч sms-уведомлений. Практика специалистов по взысканию показывает: многие неплательщики имеют средства, но «забывают» рассчитываться. При этом большинству достаточного одного напоминания, чтобы начать погашать задолженность.

В теплоснабжающей компании подчеркивают, что такие sms-напоминалки - не плановые информационные сообщения, а последняя попытка договориться с должником. Следующий шаг ресурсника после сообщений, оставленных без внимания, будет иск в суд. А это автоматически влечёт за собой последствия, которые приумножают долг: оплата судебных издержек и расходы на исполнительное производство.