АО «МЭС»: оплатив два счета за тепло, можно выиграть 2000 рублей

Жители, которые оплачивают услуги АО «МЭС» с помощью интернет-сервисов, имеют шанс выиграть 2000 рублей. Обладателей денежных призов по специальной формуле определит «Сбербанк России». Сегодня он проводит акцию совместно с 38 поставщиками услуг по всей России. От Мурманской области партнерам выступили АО «МЭС» и Фонд капитального ремонта.

Условия просты: необходимо до 15 декабря 2018 года оплатить две квитанции поставщика услуг в «Сбербанк онлайн», либо с помощью услуги «Автоплатёж». Это могут быть текущие, либо авансовые платежи, либо часть долга в аналогичном размере.

«По сути, нашим добросовестным потребителям, которые постоянно пользуются этими интернет-сервисами, достаточно продолжить оплачивать услуги, - говорит пресс-секретаря АО «МЭС» Анны Малаховой. - С другой стороны для граждан, имеющих задолженность, это возможность «отыграть» обратно пени, если удастся победить в акции. В любом случае, чтобы «Сбербанк» учёл платежи, определяя обладателей денежных призов, необходимо зарегистрироваться в качестве участника. Сделать это важно до произведенной оплаты».

Зарегистрироваться в качестве участника акции можно на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/oplati_zhkkh, либо через sms на номер 3434: в сообщении указать через пробел ИНН поставщика услуги и номер своего лицевого счета (эту информацию можно найти в квитанции).