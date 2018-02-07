Порыв трубопровода по улице Полярные Зори в Мурманск устранён, на участке, где образовалась течь, произведена замена теплосети.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, накануне в центре Мурманска произошёл порыв трубопровода. С целью проведения ремонтных работ было приостановлено теплоснабжение ряда домов по улице Полярные Зори, Книповича и Сполохи.

Как сообщает пресс-служба АО «Мурманэнергосбыт», замена трубы на глубине в 1,7 метра потребовала нескольких часов в связи со сложностью работ: в непосредственной близости от теплосети расположены электрические кабельные линии.

Подача теплоснабжения в дома была возобновлена с 1.00. АО «МЭС» приносит жителям извинения за временные неудобства.