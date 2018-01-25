АО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза

Автомобильный парк АО «МЭС» пополнился тремя новыми мазутовозами. В суммарном объёме они способны перевозить до 70 тонн топлива. Всего нужды более сорока котельных в зоне ответственности «МЭС» обеспечивают сегодня 25 автоцистерн.

Новые мазутовозы уже вышли на линию и предназначены для топливообеспечения филиала АО «МЭС» «Александровский». Сегодня он отапливает более 7 населенных пунктов, в числе которых городки ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и п. Ура-Губа. Его географию определила именно логистика – к котельным филиала отсутствуют подъездные пути для железнодорожных цистерн, поэтому поставки топлива будут осуществляться с мурманских котельных «Северная» и «Роста».

По расчётам специалистов, это позволит снизить издержки. Прежде при особой нагрузке приходилось обращаться к сторонним компаниям, которые диктуют свои условия, сроки и цены. Коррективы в стоимость услуг вносит северный климат – будь то затянувшийся слив топлива в морозный день, либо внеочередной рейс до Териберки, куда вот-вот закроют дорогу из-за метели. Поэтому собственные мазутовозы повышают оперативность и бесперебойность поставок, и при этом снижают затраты. Еще одно преимущество – в способе приобретения. Лизинг позволит компании рассчитаться за новую автотехнику поэтапно и без ущерба для бюджета.