АО «ММТП» обеспечил доставку элементов конструкций для Кольской ветроэлектростанции
В Мурманской области началось строительство Кольской ветроэлектростанции («Кольская ВЭС»). Проект реализуется ПАО «Энел Россия». В состоявшейся накануне торжественной церемония закладки первого камня приняли участие глава Мурманской области Андрей Чибис, посол Италии в России Паскуале Терраччано, представители компании «Энел Россия», федеральных и региональных органов власти, партнеров проекта.
Часть элементов конструкций и строительные материалы для ветроэлектростанции были доставлены на территорию России через АО «Мурманский морской торговый порт». Их поставка осуществлялась морским путем из немецкого порта Бремерхафен в Мурманский морской торговый порт. Далее специалистами АО «ММТП» груз был выгружен на сушу и с помощью автомобильного транспорта доставлен на место строительства на 85-ом км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в Кольском районе Мурманской области.
«Очевидно, что строительство «Кольской ветроэлектростанции» - это сложная, высокотехнологичная задача. Поэтому обработка поступившего груза требовала особо деликатного отношения. Мурманские портовики с этой задачей справились», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.
Проект «Энел Россия» в Мурманской области реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанного с правительством Мурманской области в ноябре 2018 года. Ввод Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВт/ч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью