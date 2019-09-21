АО «ММТП» обеспечил доставку элементов конструкций для Кольской ветроэлектростанции

В Мурманской области началось строительство Кольской ветроэлектростанции («Кольская ВЭС»). Проект реализуется ПАО «Энел Россия». В состоявшейся накануне торжественной церемония закладки первого камня приняли участие глава Мурманской области Андрей Чибис, посол Италии в России Паскуале Терраччано, представители компании «Энел Россия», федеральных и региональных органов власти, партнеров проекта.

Часть элементов конструкций и строительные материалы для ветроэлектростанции были доставлены на территорию России через АО «Мурманский морской торговый порт». Их поставка осуществлялась морским путем из немецкого порта Бремерхафен в Мурманский морской торговый порт. Далее специалистами АО «ММТП» груз был выгружен на сушу и с помощью автомобильного транспорта доставлен на место строительства на 85-ом км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в Кольском районе Мурманской области.

«Очевидно, что строительство «Кольской ветроэлектростанции» - это сложная, высокотехнологичная задача. Поэтому обработка поступившего груза требовала особо деликатного отношения. Мурманские портовики с этой задачей справились», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.