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Мурманская область. Арктика30.01.20 09:45

АО «ММТП» обеспечил доставку социально важного груза в северный регион

Мурманский морской торговый порт перегрузил партию лифтового оборудования, предназначенное для Норильского промышленного района. Новые лифты будут погружены на дизельэлектроход ледового класса, на котором груз из Мурманска будет доставлен по Северному морскому пути в порт Дудинка.

Стоит отметить, что данный генеральный груз поставляется в северный регион в рамках масштабной программы по замене лифтового оборудования. В настоящий момент отгружено 100 комплектов. АО «ММТП» осуществляет комплектование груза в 40 футовые морские контейнеры для дальнейшей отправки морем.

Мурманский морской торговый порт впервые участвует в перевалке лифтового оборудования в рамках данной программы. В скором времени планируется новая партия из еще 85 единиц оборудования.

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