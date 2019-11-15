АО «ММТП» поддержал областные соревнования по рукопашному бою

В Мурманском легкоатлетическом манеже прошли Первенство и Чемпионат Мурманской области по рукопашному бою среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, юношей и девушек старше 18 лет и представителей силовых структур. В нем приняли участие более ста спортсменов из всех муниципальных образований Мурманской области. АО «ММТП» оказало помощь в проведении турнира.

«Участие в этом турнире – испытание, которое далеко не всем по плечу. Каждый, кто вышел на татами, уже стал победителем, потому что преодолел себя и свои переживания. Это самое главное», - отметила в своем выступлении помощник генерального директора АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Поединки проходили на протяжении двух дней. В командном зачете успешнее всех выступали представители Кольского района, мурманской ДЮСШ 19 и команды клуба «Фанат». От имени организаторов и партнера соревнований АО «Мурманский морской торговый порт» им были вручены памятные призы.

Поддержка спорта и физической культуры является важной частью социальной политики АО «Мурманский морской торговый порт». Она касается как на работников предприятия и членов их семей, так и развития физкультуры и спорта в Мурманске и Мурманской области.