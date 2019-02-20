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Мурманская область. Арктика20.02.19 12:17

АО «ММТП» поддержит 85-ый юбилейный Праздник Севера

Мурманские портовики готовятся к 85-ому юбилейному Празднику Севера, который пройдет в Мурманске в марте. АО «Мурманский морской торговый порт» традиционно выступит одним из его спонсоров и партнеров. Предприятие не первый год оказывает поддержку главному мероприятию по зимним видам спорта, которое проходит в начале весны в Мурманской области. Выделенные средства пойдут на подготовку и проведение соревнований, в том числе – 46-го Мурманского лыжного марафона по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Также будет оказана организационная поддержка.

Как и в прежние годы, работники Мурманского морского торгового порта также готовятся принять участие в стартах Полярной Олимпиады. Как рассказал диспетчер грузового района № 1 Вячеслав Медведев, имеющий звание кандидата в мастера спорта РФ и являющийся воспитанником мурманской школы биатлона, в этом году сразу несколько работников Мурманского морского торгового порта планируют выйти на марафонскую лыжную дистанцию. Отметим, что благодаря статусу АО «ММТП» они освобождены от необходимости оплачивать стартовый взнос.

«Сейчас наступил самый активный этап подготовки. Для работников порта в Долине Уюта предприятие арендовало раздевалку. Еженедельно проводим по четыре тренировки. Например, я пробегаю по 12-15 километров и проплываю 1200 метров в бассейне. Наша цель – принять участие в этом празднике спорта и выступить максимально достойно», - сказал Вячеслав Медведев.

Поддержка спорта и физкультурного движения является одним из важных направлений социальной политики АО «ММТП». Мурманский порт выступает одним из ключевых партнеров хоккейного клуба «Мурман», оказывается помощь детско-юношеским школам и спортивным центрам. На предприятии активно развивается спорт по таким видам, как: футбол, волейбол, хоккей, бассейн, шахматы, пейнтбол и др.

«Содействие развитию физкультуры и спорта – один из приоритетов в реализации социальной программы АО «ММТП». Эта работа ориентирована как на работников предприятия и их семьи, так и на жителей нашего заполярного города», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Напомним, что первый Праздник Севера прошел 30 марта в 1934 году. В этом году он состоится в 85-й раз. В его программе: XXII массовый лыжный пробег стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» по территории России, Норвегии и Финляндии, турниры по хоккею с мячом и шайбой, соревнования по скандинавской ходьбе, конькобежному, парусному, горнолыжному спорту. Будут организованы турниры по мини-футболу и волейболу на снегу, выступления по национальным видам спорта. Соревнования по биатлону пройдут в статусе Первенства России, а по ездовому спорту – в рамках этапа Кубка России. Соревнования пройдут в Мурманске, Ловозере, Кировске, Полярных Зорях, Оленегорске и Мончегорске, Печенгском и Кольском районах. 30-31 марта в Мурманской Долине Уюта спортсмены выдут на дистанцию 46-ого Мурманского лыжного марафона. Торжественная церемония открытия Праздника Севера запланирована на 23 марта, а закрытие состоится 31 марта.

 

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