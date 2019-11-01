АО «ММТП» посетила молодёжная делегация профсоюзов России и Королевства Норвегии

Мурманский морской торговый порт посетила молодежная российско-норвежская делегация профсоюзов в рамках семинара профсоюзов двух стран. Зарубежные и отечественные специалисты прибыли на градообразующее предприятие, чтобы ознакомиться с достижениями портовиков в социальной, природоохранной сферах, а также в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко совместно с директором по общим вопросам Владимиром Хованским рассказали гостям о текущей деятельности предприятия, его роли в логистической системе Арктики и востребованных специальностях, а также представили инновационные проекты в сфере экологии.

«Всего несколько лет назад я посещала ваше предприятия и, честно признаться, весьма удивлена как много удалось сделать портовикам. За это время порт сильно преобразился», - отметила представитель Центрального Объединения Профсоюзов Норвегии Тринэ Амудсон.

В ходе мероприятия делегация молодых специалистов посетили смотровую площадку и музей АО «ММТП», в котором начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям Галина Чадаева познакомила гостей с историей старейшего предприятия города Мурманска.

«Подобные международные мероприятия очень важны, так как они способствуют дальнейшему развитию партнерских и дружеских связей между двумя странами. При всей разницы подходов и интересов мы должны делать всё, чтобы укреплять международное сотрудничество. Чем плотнее мы будем вместе работать, общаться и дружить, тем разнообразнее будет повестка рассматриваемых вопросов в рамках взаимодействия двух стран: России и Норвегии. Я убеждена, что программы приграничного сотрудничества принесут ощутимую пользу людям, проживающим в регионах по обе стороны границы», подчеркнула член Общественной палаты РФ от Мурманской области Юлия Величко.

Сотрудничество между профсоюзами Мурманской области и Центрального Объединения Профсоюзов Норвегии (LO) продолжается уже более 20 лет. Проекты по реализации молодежной политики в профсоюзах выделено в отдельное направление. С 29 октября по 1 ноября в Мурманске проходит российско-норвежский профсоюзный молодежный семинар, в котором принимают участие представители трудовых коллективов региональных предприятий и организаций и представители профсоюзов северных губерний Королевства Норвегии.