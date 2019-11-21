АО «ММТП» посетили студенты Мурманского индустриального колледжа

Мурманский морской торговый порт посетили студенты Мурманского индустриального колледжа, начавшие свое обучение специальности «Операторы станков с программным управлением». Ребята недавно поступили на первый курс и уже успели познакомиться с градообразующим предприятиям. Первокурсники побывали в портовых мастерских АО «ММТП» - подразделении, в котором осуществляются ремонтные работы для обеспечения бесперебойных погрузочно-разгрузочных операций.

В механическом цехе ребята увидели современные станки, за которыми работают специалисты-станочники широкого профиля участка механической, ознакомились с технологией производства, номенклатурой изготавливаемых и ремонтируемых изделий, увидели, как преображается участок после приобретения нового производственного инвентаря. После этого портовики показали студентам участок по ремонту технологического оборудования и рассказали будущим специалистам о востребованных профессиях на конкретном участке и в данном подразделении, в целом.

Такие экскурсии, имеющие профессиональный уклон, для первокурсников проходят в рамках договора о социальном партнерстве между Мурманским морским торговым портом и Мурманским индустриальным колледжем. Главная цель - знакомство со старейшим предприятием города и ранняя профориентация студентов с учетом перспективы их дальнейшего возможного трудоустройства в АО «ММТП».