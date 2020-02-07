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Мурманская область. Арктика07.02.20 08:00

АО «ММТП» посетили воспитанники транспортно-логистического класса

Воспитанники 10-го транспортно-логистического класса гимназии № 8 Мурманска посетили с экскурсией Мурманский морской торговый порт. Юные гимназисты приступили к изучению «портовского дела» с начала учебного года и впервые побывали на градообразующем предприятии.

Мурманские портовики рассказали гостям о деятельности крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна, технических особенностях портовой техники и масштабных экологических проектах, реализуемых на предприятии. После теоретической части будущие специалисты отправились на экскурсию по производственным площадкам Мурманского морского торгового порта, в ходе которой была продемонстрирована работа уникальной спецтехники. Ребята оценили масштабы производства и своими глазами увидели, как осуществляются погрузочно-разгрузочные операции. Особое внимание было уделено инновационным проектам портовиков. Специалисты службы экологической безопасности показали экологическую диспетчерскую АО «ММТП» и пылеветрозащитные экраны. Завершением экскурсии стало знакомство с крановым и погрузочным тренажерами. Каждый из ребят смог попробовать себя в роли докера-механизатора.

Посещение порта гимназистами было организовано отделом по оценке и развитию персонала АО «ММТП». Специалисты этого отдела составили для ребят учебную программу, совместно со специалистами АО «ММТП» и преподаватели «Мурманского государственного арктического университета». С начала нового года гимназисты в рамках факультативных занятий будут получать базовые сведения об истории и современной деятельности порта, основных портовых профессиях, в ходе экскурсий посещать технологические площадки грузовых районов.

Напомним, что при поддержке АО «ММТП» в мурманской гимназии № 8 открыты два специализированных логистических класса, которые уже со школьной скамьи готовят ребят к работе в портовой отрасли нашего региона.

 

 

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