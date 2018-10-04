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Мурманская область. Арктика04.10.18 10:00

АО «ММТП» примет в эксплуатацию шесть туманообразующих пушек

На производственных площадках Мурманского морского торгового порта ведется строительство новых стационарных установок пылеподавления. В соответствии с решением руководства акционерного общества, до конца года на территории «ММТП» начнут работу еще шесть снего- и туманообразующих систем. Это позволит повысить эффективность комплекса принимаемых на предприятии мер, направленных на предотвращение нежелательных последствий от технологических процессов.

Новые стационарные генераторы снега и водяного тумана типа TF-10 аналогичны тем, что были ведены в эксплуатацию мурманскими портовиками ранее в 2017-2018 годах. Они были произведены ООО «Академия промышленного пылеподавления «Борей» на базе комплектующих итальянской компании «EmiControls». За время эксплуатации оборудование доказало свою надежность и эффективность в климатических условиях Крайнего севера. 

С помощью таких установок в местах хранения навалочных грузов создается туман из мелкодисперсной воды в теплое время года, а зимой - из снега, что позволяет эффективно осаждать пылевые частицы, находящиеся в воздухе рабочей зоны, и препятствует ветровой эрозии. Система пылеподавления полностью автоматизирована и находятся под управлением специализированного программного обеспечения ATASSplus, при помощи которого корректируется режим работы системы в соответствии с погодными условиями.

До конца текущего года АО «ММТП» будет иметь в своем арсенале 17 снего-туманообразующих пушек, что является рекордным числом установок в сравнении с другими российскими портами.  

Совершенствование системы пылеподавления является частью масштабной экологической программы Мурманского морского торгового порта, в рамках которой, в том числе планируется реализация такого инновационного проекта как устройство 20-метровых пылеветрозащитных экранов на территории порта.

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