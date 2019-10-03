Мурманск – сухим языком статистикиМурманск готовится к празднованию Дня города
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.10.19 08:30

АО «ММТП» прошло инспекционный экологический контроль

Мурманский морской торговый порт прошёл инспекционный контроль на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Градообразующее предприятие подтвердило право на обладание международным экологическим сертификатом.

На протяжении недели представитель ассоциации по сертификации «Русский регистр» проводил плановый аудит подразделений, связанных с областью экологического менеджмента. Оценке подлежали такие направления деятельности АО «ММТП» как погрузка морских судов, техническое обслуживание и ремонт портовой перегрузочной техники, содержание территории и помещений, строительство, реконструкция, ремонт объектов портовой инфраструктуры и другие. Обязательным этапом была проверка соответствия документации системы менеджмента предприятия требованиям системы экологического менеджмента (СЭМ). 

«В результате проверки установлено, что система экологического менеджмента АО ММТП поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения», - отметил Сергей Соловьев, представитель Ассоциация по сертификации «Русский регистр».

Напомним, что в прошлом году АО «ММТП» впервые получило международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. Согласно правилам, в последующие периоды организация должна ежегодно проходить инспекционный контроль. Это позволяет убедиться в том, что компания-держатель сертификата постоянно отвечает требованиям стандарта.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Михаил
03.10.19 14:17
Сысоев и ЕР в его лице показала своё отношение к мурманчанам первомайского района и всего города,закрыв баню №5.Неприкрытый и наглый захват здания под лживыми предлогами о фундаменте и фасаде выявил с
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Алексей
02.10.19 20:02
До сих пор нет горячего водоснабжения на Кольском 206
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 2 октября
Катерина
01.10.19 17:34
Какой балабол ваш ушницкий.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент – 8, или Дело «Бетон»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Бизнес-ЖКХ: Рейд в ЗАТО Александровск». Специальный репортаж (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 31 копейку, евро - на 17-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 222 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика