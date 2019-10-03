АО «ММТП» прошло инспекционный экологический контроль

Мурманский морской торговый порт прошёл инспекционный контроль на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Градообразующее предприятие подтвердило право на обладание международным экологическим сертификатом.

На протяжении недели представитель ассоциации по сертификации «Русский регистр» проводил плановый аудит подразделений, связанных с областью экологического менеджмента. Оценке подлежали такие направления деятельности АО «ММТП» как погрузка морских судов, техническое обслуживание и ремонт портовой перегрузочной техники, содержание территории и помещений, строительство, реконструкция, ремонт объектов портовой инфраструктуры и другие. Обязательным этапом была проверка соответствия документации системы менеджмента предприятия требованиям системы экологического менеджмента (СЭМ).

«В результате проверки установлено, что система экологического менеджмента АО ММТП поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения», - отметил Сергей Соловьев, представитель Ассоциация по сертификации «Русский регистр».

Напомним, что в прошлом году АО «ММТП» впервые получило международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. Согласно правилам, в последующие периоды организация должна ежегодно проходить инспекционный контроль. Это позволяет убедиться в том, что компания-держатель сертификата постоянно отвечает требованиям стандарта.