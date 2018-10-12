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Мурманская область. Арктика12.10.18 17:42

АО «ММТП» выступило партнером Фестиваля музеев

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее торжественно открылся Фестиваля музеев Северо-Запада России, посвященный 80-летию Мурманской области. Его организаторами являются Мурманский областной краеведческий музей, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, правительство Мурманской области. Партнером Фестиваля музеев СЗФО выступил «Мурманский морской торговый порт».

Приветствуя участников и гостей фестиваля от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила, что в год 80-летия Мурманской области у нас много значимых культурных мероприятий, но этот фестиваль стоит особняком – в нем принимают участие 11 регионов Северо-Запада Российской Федерации.

«Фестиваль дает возможность привлечь внимание к истории регионов-соседей, а также позволяет ознакомиться с лучшими практиками музейно-выставочного дела, почерпнуть что-то для себя интересное. Не сомневаюсь, фестиваль даст толчок к развитию творческих проектов на будущее», – подчеркнула Инна Погребняк.

Как отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП», Галина Чадаева, для Мурманского морского торгового порта и его акционера Сибирской угольной энергетической компании поддержка социально значимых для города и региона проектов является принципиальной позицией. Важно отметить, что за последние четыре года между Мурманским морским торговым портом и Мурманским областным краеведческим музеем сложились добрые партнерские отношения. Реализовано много совместных проектов как на базе областного музей, так и на базе ведомственного музея Мурманского морского торгового порта. Один из них – выставка уникального 12-метрового коллажа «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» Евгения Федоровича Бартольда с изображением панорам довоенного Мурманска, которые 72 года хранились в запасниках областного краеведческого музея.

«Уверена, что столь представительная встреча, как Фестиваль музеев, поможет всем представителям профессионального сообщества, в том числе, работникам маленьких музеев, обменяться опытом и найти для себя что-то новое», - сказала Г. Чадаева.

В рамках Фестиваля  в течение трех дней музеи Северо-Запада представят мероприятия на тему традиционной народной культуры своего региона, продемонстрируют уникальные музейные экспонаты, поделятся опытом работы с коллегами, ответят на вопросы посетителей. Такое масштабное мероприятие проходит в Мурманске уже во второй раз. Оно объединяет музеи Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Пскова, Ивангорода, Великого Новгорода, Белозерска, Сыктывкара и Нарьян-Мара.

 

 

 

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