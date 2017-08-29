АО «МОЭСК» оштрафован на 100 тысяч рублей

29 августа Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения административного дела оштрафовало АО «Мурманская областная электросетевая компания» на 100 тысяч рублей за нарушение правил Технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома на территории города Мурманска.

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило обращение гражданина.

Постановлением администрации города Мурманска в 2016 году многодетной семье в общую долевую собственность был предоставлен земельный участок. Гражданин направил запрос в АО «МОЭСК» о присоединении данного участка к ЛЭП.

При рассмотрении документации было установлено что АО «МОЭСК», в нарушение пункта 25.1 Правил технологического присоединения, возложил на гражданина выполнение работ по монтажу электросетевого оборудования за пределами границ своего земельного участка.

Антимонопольный орган посчитал действия АО «МОЭСК» не правомерными, и в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, АО «МОЭСК» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.