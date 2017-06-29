АО «Мурманэнергосбыт» не соблюдает сроки выполнения строительно-монтажных земляных работ

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения АО «Мурманэнергосбыт» требований градостроительного законодательства при осуществлении земляных работ на магистральном трубопроводе. В ходе её было установлено, что 11 мая 2017 года начальником отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Печенгский район дано разрешение АО «Мурманэнергосбыт» на выполнение строительно-монтажных земляных работ на сетях горячего водоснабжения и отопления в районе дома 19 по проспекту Гвардейский посёлка Никель. Срок действия разрешения до 20 мая 2017 года.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что указанные земляные работы до настоящего времени не завершены. Кроме того, в районе выполнения работ отсутствуют ограждающие элементы.

По результатам проверки прокурором района в адрес руководителя АО «Мурманэнергосбыт» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.