АО «Мурманэнергосбыт» оштрафовали за нарушение правил эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка с привлечением специалиста государственного инспектора отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области деятельности АО «Мурманэнергосбыт» при эксплуатации опасного объекта – котельной «Северная».

В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Постановлением Северо-Западного управления Ростехнадзора по возбужденному прокуратурой округа делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, должностное лицо АО «Мурманэнергосбыт» за нарушение законодательства о промышленной безопасности признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.