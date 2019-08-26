АО «Управление отходами» с 19 августа временно прекратило приём автопокрышек

Мурманским филиалом АО «Управление отходами» на сегодняшний день принято и направлено на обработку в экотехнопарк в Междуречье 24% твёрдых коммунальных отходов от общего объёма ТКО Мурманской области (40892,45 тонны из 168126,87 тонны). О текущей ситуации в сфере утилизации отходов в регионе на оперативном совещании в правительстве области доложил замгубернатора Евгений Никора.

В процессе сортировки региональным оператором отобрано 485,13 тонны вторичного сырья. В частности, в ходе исполнения поручения врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса об очистке территорий муниципалитетов от отработанных автопокрышек региональный оператор с июля по август принял для временного накопления на полигоне в Междуречье 111 тонн 220 кг шин.

Площадка для накопления автопокрышек на полигоне на сегодня заполнена, поэтому АО «Управление отходами» с 19 августа временно прекратило приём этого вида отходов. В настоящее время региональный оператор ведёт подбор организации, занимающейся утилизацией шин. После того как накопленные покрышки будут вывезены с полигона, их приём будет возобновлён.

Глава Мурманской области Андрей Чибис в этой связи отметил, что затягивать решение проблемы не следует.

«Нам необходимо сформировать систему утилизации покрышек. У нас уже есть обращения о реализации проектов по переработке шин. Если региональный оператор не может этим заниматься, мы будем сами искать возможность такую систему запустить», – подчеркнул врио губернатора.