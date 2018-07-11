Апатичанин совершил кражу в квартире, хозяйка которой была в отпуске

Прокуратурой г.Апатиты утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего апатитчанина в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в апреле 2018 года одна из жительниц Апатитов уехала в отпуск, оставив ключи от своей квартиры подруге, которая согласилась поливать цветы на период отсутствия собственницы.

15 апреля обвиняемый, являющийся сожителем указанной подруги, достоверно зная, что потерпевшая находится в отпуске, выкрал ключи от квартиры у своей сожительницы, при их помощи незаконно проник в чужое жилище, откуда похитил жидкокристаллический телевизор и кофеварку, после чего покинул квартиру, закрыв дверь и вернув ключи на место.

Похищенное имущество мужчина в тот же день продал своим знакомым, которым пояснил, что оно принадлежит ему, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал, сообщив следствию об обстоятельствах совершенного преступления.

Прокуратурой города дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.