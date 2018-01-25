Апатитчане голосуют за модернизацию и благоустройство хоккейной коробки в городе

В администрации г.Апатиты состоялось собрание инициативной группы граждан, представителей Совета депутатов и администрации муниципалитета по вопросу участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из областного бюджета, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, в целях поддержки проектов местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры муниципальных образований, с проектом «Модернизация и благоустройство хоккейной коробки в городе Апатиты».

В ходе собрания был представлен опыт реализации проекта местных инициатив в 2017 году «Создание объектов массового спорта на территории микрорайона Старые Апатиты», представлены проект «Модернизация и благоустройство хоккейной коробки в городе Апатиты» и план его реализации.

После обсуждения этих вопросов, было принято решение о направлении заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив с данным проектом.