Апатитчане на ярмарке «Урожай» чествовали капусту

26 и 27 августа на площади перед зданием Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К. состоялась 18-я выставка-ярмарка «Урожай». Как всегда, в эти дни в Апатитах светило солнце, царило праздничное настроение. Открыл ярмарку глава города Алексей Гиляров. А затем участников ярмарки и всех горожан поздравили с праздником депутат областной думы Леонид Лукичев, начальник управления по связям с госорганами АО «Апатит» Марина Котомкина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Андрей Ильин.

С праздничной сцены прозвучали поздравления в адрес горняков, которые в этот день широко праздновали свой профессиональный праздник в соседнем Кировске.

В ярмарке приняли участие более 70 участников из Мурманской, Вологодской, Ульяновской, Воронежской, Костромской, Ростовской, Ленинградской областей, г.Санкт-Петербург, республик Беларусь и Карелия. Из них более 30 участников – садоводы и огородники, в основном, из города Апатиты.

В этом году символом выставки-ярмарки стала капуста. Артисты Дворца культуры сочинили и представили участникам и гостям ярмарки веселую и яркую сказку о капусте.

Много фантазии и труда вложили в свои изделия участники конкурса «Самое вкусное блюдо из капусты». Стихи, частушки, сценки, самобытные наряды – все это сопровождало презентацию и дегустацию самих блюд, общее число которых было не менее 50. Победителем конкурса стал коллектив МБДОУ детский сад № 10 и лауреатом - детский сад № 55, остальные участники также отмечены призами зрительских симпатий.

Достижения участников ярмарки оценивала комиссия, в которую много лет входят такие признанные растениеводы, как Людмила Арчакова, Елена Ахтулова, Алла Бабкова – представители славной Полярной опытной станции ВИР, а также Юрий Кровлин – заслуженный работник сельского хозяйства.

Победителями и лауреатами стали:

в номинации «Самая удивительная капуста» - Федорова Надежда Васильевна и Жуковская Надежда Васильевна;

в номинации «Самый удивительный экспонат «Гордость огородника» - Скуднякова Мария Петровна и Куваева татьяна Дмитриевна;

в номинации «Самая яркая экспозиция цветов «Цветочная фантазия» - Шушалыкова Евгения Викентьевна и Ковальчук Анна Васильевна;

в номинации «Самая лучшая выставочная экспозиция «Осенняя фантазия» - Савельева Светлана Николаевна и Слюсарь Виктория Ивановна;

в номинации «Самый расширенный ассортимент «Богатый урожай» - Насонова Татьяна Федоровна и Гуйван Галина Петровна;

в номинации «Лучший садово-огородный участок» - Кононова Людмила Алексеевна и Курочкина Ольга Борисовна.

Победителям и лауреатам конкурсов вручены дипломы и подарки от НП «Выставочный центр», от Агрофирмы «Индустрия» - сертификат на получение машины органических удобрений, наборы образцов удобрений, полученных из апатитового концентрата АО «Апатит».