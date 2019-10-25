Апатитчанин Александр Гороховский выиграл Кубок России по пауэрлифтингу

На прошедшем в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа очередном этапе Кубка России по пауэрлифтингу апатитчанин Александр Гороховский впервые за всю историю существования пауэрлифтинга в Мурманской области стал абсолютным победителем Кубка России по пауэрлифтингу (троеборье).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, всего в соревнованиях участвовало 140 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации. Мурманская область по итогам общекомандного Первенства заняла второе место.