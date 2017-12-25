Апатитчанин искал работу, а лишился денег

Сотрудниками МО МВД России «Апатитский» возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества. 35-летний северянин обратилась в отдел полиции с просьбой о помощи. По его словам, неизвестный, разместив на сайте «Авито» объявление о трудоустройстве вахтовым методом в г Сургуте, в ходе дальнейшего разговора убедил перевести деньги в сумме 13 тысяч рублей на указанный номер.

Потерпевший в ходе опроса пояснил полицейским, что перечислить денежные средства его уговорили под предлогом бронирования авиабилетов на поездку до места работы.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, потерпевший, как выяснилось, о подобных видах мошенничеств знал.