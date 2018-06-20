Апатитчанин Владимир Максимов завоевал второе место и в молниеносной игре на Всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки» среди школьников

В Краснодарском крае завершились Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди школьников. В финальном этапе турнира, который прошёл в посёлке Лоо (город Сочи, Краснодарский край), встретились 29 команд из 23 регионов нашей страны. Сильнейших определяли по швейцарской системе в 10 туров.

Мурманскую область представляли учащиеся апатитской школы № 15, воспитанники Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана: Владимир Максимов, Екатерина Шекунова, Михаил Ромашев, Тимофей Соколов.

Команда региона показала лучший результат за всю историю участия заполярных шашистов в этих соревнованиях. Ребята заняли 12 место в турнирной таблице.

В личном зачёте на первой доске Владимир Максимов стал серебряным призером. Он завоевал второе место и в молниеносной игре.