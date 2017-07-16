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Мурманская область. Арктика16.07.17 11:32

Апатитчанка Дарья Старикова надеется на врачей и на Бога

Апатитчанка Дарья Старикова, о страшной болезни которой узнала вся страна во время «прямой линии» с президентом России, поделилась последними новостями о себе «ВКонтакте»: «Сегодня меня покрестили! По результатам обследования моя опухоль уменьшилась на 26%, это очень хороший результат! Вчера был очередной консилиум, второй курс химиотерапии проведут уже в этот понедельник. У меня большое счастье: в воскресенье ко мне приедет моя малышка (шестилетняя дочь Соня)очень сильно жду её, хочется скорее обнять и расцеловать свою крошку! Друзья, спасибо вам за поддержку и понимание, за ваши тёплые слова, каждый раз согревающие сердце и дающие мне силы для борьбы с болезнью!»

Недавно к ней в Москву приезжала подруга Анна Тихоход, которая сообщила, что в один из дней,  Дарьи поднялась температура. Но врачи успокаивают, что это хороший показатель того, что организм северянки борется с болезнью. Это подтверждают и хорошие анализы, и тот факт, что девушка набирает вес. Если процесс уменьшения опухоли и дальше пойдёт такими темпами, можно будет провести операцию по её удалению.

 

 

Комментарии

№ 116.07.17 12:00 - LyustraА вы не задумываетесь над тем, что подробно описывая курс лечения Дарьи, в это время сотни обычных больных, не позвонивших президенту, продолжаются умирать в болоте равнодушия российской медицины, что кому-то обидно становится и ещё больнее от понимания, что в жизни много зависит от "счастливого случая".
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Lyustra
16.07.17 12:00
А вы не задумываетесь над тем, что подробно описывая курс лечения Дарьи, в это время сотни обычных больных, не позвонивших президенту, продолжаются умирать в болоте равнодушия российской медицины, чт
Комментарий к новости:Апатитчанка Дарья Старикова надеется на врачей и на Бога
KomRad
15.07.17 19:12
Северному флоту пора торговать раритетами, деньги зарабатывать на перевооружение.
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Соосед
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