Апатитчанка Дарья Старикова надеется на врачей и на Бога

Апатитчанка Дарья Старикова, о страшной болезни которой узнала вся страна во время «прямой линии» с президентом России, поделилась последними новостями о себе «ВКонтакте»: «Сегодня меня покрестили! По результатам обследования моя опухоль уменьшилась на 26%, это очень хороший результат! Вчера был очередной консилиум, второй курс химиотерапии проведут уже в этот понедельник. У меня большое счастье: в воскресенье ко мне приедет моя малышка (шестилетняя дочь Соня)очень сильно жду её, хочется скорее обнять и расцеловать свою крошку! Друзья, спасибо вам за поддержку и понимание, за ваши тёплые слова, каждый раз согревающие сердце и дающие мне силы для борьбы с болезнью!»

Недавно к ней в Москву приезжала подруга Анна Тихоход, которая сообщила, что в один из дней, Дарьи поднялась температура. Но врачи успокаивают, что это хороший показатель того, что организм северянки борется с болезнью. Это подтверждают и хорошие анализы, и тот факт, что девушка набирает вес. Если процесс уменьшения опухоли и дальше пойдёт такими темпами, можно будет провести операцию по её удалению.