Апатитчанка Дарья Старикова продолжает курс лечения от рака

Стали известны последние новости об апатитчанке Дарье Стариковой, о страшной болезни которой узнала вся страна во время «прямой линии» с президентом России.

«17 июня провели третью химиотерапию. Дарью «мучили» целый день с 6.00 утра до 17.00, ей вводили внутривенную химиотерапию, три разных препарата, один из них современный и, по словам врачей, намного лучше препарата, который вводили непосредственно в опухоль. Лечащий врач Дарьи сказал, что все идёт по плану, - сообщает Анна Тихоход, знакомая Дарьи.

Напомним, Дарья Старикова почти два месяца проходит лечение в онкологическом НИИ им. Герцена в Москве. Результаты хорошие: благодаря двум курсам химиотерапии опухоль уменьшилась на 65%. Несмотря на это, врачи на консилиуме решили пока не оперировать Дарью. Одной из причин тому стали язвы желудка, которые появились после применения препаратов. К счастью, от побочного эффекта удалось избавиться буквально за неделю. Это подтвердили недавние исследования.

В ближайшее время ожидается четвертый курс «химии», после чего снова будет собираться консилиум для составления дальнейшего плана лечения.