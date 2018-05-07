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Мурманская область. Арктика07.05.18 07:40

Апатитская полиция устанавливает личность трупа неизвестного

МО МВД России «Апатитский»  устанавливает личность трупа неизвестного, предположительно мужчины, обнаруженного 6 августа 2017 года в акватории Экостровской Имандры около мыса Поворотный наволок Апатитского района Мурманской области. Предположительная давность смерти более 1 года назад.

Приметы: возраст 20-50 лет, рост около 170 см. Был одет: спортивные штаны темно-синего цвета с белыми и бордовыми полосами, носки серо-черного цвета, трусы семейные мужские с рисунком женской кисти и надписью «Я тебя люблю».

Просьба всех, кто что-либо знает о пропавших без вести мужчинах в данный период, подходящих под данное описание, обратиться в МО МВД России «Апатитский» по телефонам 8 (815-55) 4-52-30, 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский») или  02.

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