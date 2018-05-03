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Мурманская область. Арктика03.05.18 16:09

Апатитские школьники будут представлять Мурманскую область на всероссийском этапе «Президентских спортивных игр»

В соответствии с планом работы министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» на спортивных объектах города Мурманска с 26 по 28 апреля 2018 года проведен региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В соревнованиях приняли участие 120 школьников из 6 команд, победителей муниципальных этапов Президентских спортивных игр, общеобразовательных организаций Мурманской области из г. Мурманска, г. Кировска, г. Апатиты, Ловозерского района, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморска.

В течение 3 дней юноши и девушки 2005 – 2006 годов рождения состязались в соревнованиях по баскетболу 3 х 3, настольному теннису, плаванию и легкой атлетике.

Итоги общекомандного зачета:

1 место - МБОУ СОШ № 6 (г. Апатиты);

2 место - МБОУ Гимназия № 8 (г. Мурманск);

3 место - МБОУ СОШ № 7 (г. Кировск);

4 место - МБОУ ООШ № 2 (ЗАТО Александровск);

5 место - МБОУ СОШ № 9 (ЗАТО г. Североморск);

6 место - МБОУ «Ревдская СОШ им. В.С. Воронина» (Ловозерский р-н).

Победители и призеры Президентских спортивных игр в общекомандном зачете награждены кубками, медалями и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

Победители и призеры в командных зачетах по отдельным видам программы награждены кубками, медалями и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

Всем участникам Президентских спортивных игр вручены свидетельства участников регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Победитель общекомандного зачета - команда МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты будет представлять Мурманскую область на Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» в 2017/2018 учебном году, которые пройдут в Краснодарском крае на базе Всероссийского детского центра «Орленок» с 7 по 28 сентября 2018 года.

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