Апатитские юные хоккеисты – лучшие во всероссийских соревнованиях по хоккею 59 Праздника Севера

С 1 по 3 марта в Оленегорске состоялись всероссийские соревнования по хоккею 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов в составе 4 команд из 4 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск и Кольского района.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве одержали победу и стали абсолютными чемпионами соревнований спортсмены из команды города Апатиты, второе место заняла команда Мурманска, третье место - команда Кольского района.

Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и грамотами с логотипом комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера. Игроки команд победителей и призёров - награждены медалями 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные чемпионы - лентами чемпионов.