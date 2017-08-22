Апатитский изувер получил три года лишения свободы

Приговором Кольского районного суда осужден житель г.Апатиты за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Согласно обстоятельствам уголовного дела, в марте 2016 года мужчина, находясь в п. Зверосовхоз в квартире одного из жилых домов, на почве личных неприязненных отношений нанёс потерпевшей женщине три удара ножом в ягодичную область, а также не менее двух ударов ногой в область ноги и промежности, причинив тем самым ей шок тяжелой степени, острую обильную и массивную кровопотерю с необходимостью переливания крови, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, в рамках расследования сотрудничал со следствием.

В ходе судебного следствия сторона обвинения просила признать мужчину виновным в совершении преступления и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав мужчину виновным, и назначил ему наказание в размере, запрошенном государственным обвинителем. В ходе предварительного расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам рассмотрения уголовного дела он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.