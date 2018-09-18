ЗНАКИ 2.0: Под знаком Девы и астросоветы от Сергея ЗгазинскогоТри предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.09.18 17:24

Апатитский «клептоман» может лишиться свободы на срок до двух лет

В отдел полиции города Апатиты поступило заявление от администрации магазина бытовой и электротехники. Заявители пояснили, что обнаружили недостачу товара. Просмотрев камеры внутреннего видеонаблюдения, заметили неизвестного мужчину из числа посетителей, который неоднократно совершал хищения имущества из торгового зала.

Полицейские выяснили, что среди украденного товара числятся наушники, игровая приставка, компьютерная мышь. Общая сумма ущерба составила свыше 38 тысяч рублей.

Хищения техники злоумышленник совершал путем свободного доступа. Использовал одну и ту же преступную схему. Один товар приобретал, чтобы без подозрений пройти через кассу, а с другого удалял магнитный чип и прятал под одежду. На следующий день приобретенный товар сдавал обратно в магазин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в  результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Апатитов.

Задержанный признался в совершении краж и пояснил полицейским, что похищал имущество с целью личного пользования. Украденный товар изъят по месту жительства подозреваемого. В настоящее время злоумышленник подозревается в трех эпизодах краж. По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). За содеянное северянина ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 400 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиСредний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика