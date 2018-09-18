Апатитский «клептоман» может лишиться свободы на срок до двух лет

В отдел полиции города Апатиты поступило заявление от администрации магазина бытовой и электротехники. Заявители пояснили, что обнаружили недостачу товара. Просмотрев камеры внутреннего видеонаблюдения, заметили неизвестного мужчину из числа посетителей, который неоднократно совершал хищения имущества из торгового зала.

Полицейские выяснили, что среди украденного товара числятся наушники, игровая приставка, компьютерная мышь. Общая сумма ущерба составила свыше 38 тысяч рублей.

Хищения техники злоумышленник совершал путем свободного доступа. Использовал одну и ту же преступную схему. Один товар приобретал, чтобы без подозрений пройти через кассу, а с другого удалял магнитный чип и прятал под одежду. На следующий день приобретенный товар сдавал обратно в магазин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Апатитов.

Задержанный признался в совершении краж и пояснил полицейским, что похищал имущество с целью личного пользования. Украденный товар изъят по месту жительства подозреваемого. В настоящее время злоумышленник подозревается в трех эпизодах краж. По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). За содеянное северянина ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.