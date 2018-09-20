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Мурманская область. Арктика20.09.18 09:35

Апатитский медицинский центр оштрафовали на 40 тысяч рублей

Прокуратурой города Апатиты Мурманской области в ходе проверки по обращению Министерства здравоохранения Мурманской области установлен факт осуществления ООО «Медицинский центр Вита Плюс»  медицинской деятельности, не предусмотренной лицензией.

Установлено, что данным обществом предоставляются медицинские услуги по приёму пациентов врачом-неврологом, однако на осуществление указанной медицинской деятельности лицензия у медцентра отсутствует.

По результатам проверки прокурор города Апатиты обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего медицинскую деятельность по неврологии в отсутствие лицензии на ее осуществление, к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 18 сентября 2018 года заявление прокурора удовлетворено. Общество привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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Иван
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