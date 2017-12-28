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Мурманская область. Арктика28.12.17 07:20

Апатитско-Кировская городская больница получила четыре автомобиля скорой медицинской помощи

В Апатитско-Кировскую городскую больницу (АКЦГБ) компанией «ФосАгро» переданы четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Две машины «скорой» класса «В» и два реанимобиля класса «С» были собраны на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, на конвейере Форд-транзит, у всех - обновлённый кузов 2017 года. «Начинка» скорых и реанимобилей укомплектована по заявке АКЦГБ самым современным оборудованием. Общая стоимость машин, включая оборудование составляет 19 млн рублей.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк на торжественной церемонии вручения карет скорой помощи поблагодарила компанию за работу в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией «ФосАгро» и внимание к системе здравоохранения Кировско-Апатитского района.

«То, что вы делаете для улучшения материально-технической базы больницы, обновления отделений в Кировске и Апатитах, является важным вкладом в создание современной системы оказания медицинской помощи нашего региона», - подчеркнула Инна Погребняк.

Новые автомобили полностью закроют потребность обоих городов в «скорых». Старый транспорт отремонтируют и оставят в резервном фонде, таким образом в гараже АКЦГБ будет восемь автомобилей, а значит на линии машин будет всегда остаточно. На приёмку транспорта в Нижнем Новгороде выезжали представители больницы и Кольского филиала АО «Апатит».

«Приёмка транспорта прошла хорошо, техническое состояние безукоризненное», - сказал главный специалист отдела закупок оборудования и запчастей Кировского филиала АО «Апатит» Дмитрий Афанасьев.

«Пополнение автопарка системы здравоохранения Кировска и Апатитов повысит оперативность медицинских служб», - отметил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Напомним, что в Апатитско-Кировской центральной городской больнице также внедряется Медицинская информационная система (МИС), одним из этапов стало создание «электронной очереди» в регистратуре. Этот проект реализуется в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и компанией «ФосАгро». Объем финансирования со стороны компании составил 30 млн рублей и 92 млн рублей из бюджета области. На эти средства проводился ремонт поликлиник, стационаров, приобреталось медицинское оборудование и мебель.

Во время презентации МИС в августе 2017 года генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подчеркнул, что по соглашению о социально-экономическом партнерстве между компанией и правительством области «стороны выделили средства для ремонта помещений больницы и внедрения медицинской информационной системы, более того, «ФосАгро» приобретет дополнительно четыре высокотехнологичных автомобиля скорой помощи. Это вклад компании в доступность медицинской помощи для жителей Кировска и Апатитов».

Ещё одна «скорая» для АКЦГБ будет приобретена за счёт средств федерального бюджета в рамках программы развития моногородов, она прибудет в 2018 году.

 

 

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