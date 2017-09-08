Апелляционный суд согласился с Мурманским УФАС России в споре с ООО «ДиаМАНТ»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность вынесенного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области постановления о наложении штрафа.

Мурманским УФАС России установлено, что «35 СРЗ» и ООО «ДиаМАНТ» заключили антиконкурентное соглашение при проведении закупки на ремонт размагничивающего устройства (системы ДУ) БПК «Адмирал Чабаненко».

В декабре 2016 года антимонопольный орган выдал предписание ООО «ДиаМАНТ» перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере 4 млн 180 тысяч 532,75 рубля.

Весной этого года Арбитражный суд Мурманской области согласился с выводами антимонопольщиков и признал ООО «ДиаМАНТ» и АО ЦС «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» нарушившими закон о защите конкуренции.

Не согласившись с решением суда компании обжаловали решение в Тринадцатом апелляционном арбитражном суде.

6 сентября 2017 года Апелляция признала решение первой инстанции правомерным и, как следствие, подтвердил правильность выводом Мурманского УФАС.