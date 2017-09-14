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Мурманская область. Арктика14.09.17 12:22

Апелляция подтвердила правильность выводов Мурманского УФАС России в отношении Совета депутатов и главы гп.Никель

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС предупреждения в отношении Совета депутатов муниципального образования  городское поселение Никель Печенгского района и главы городского поселения Никель Печенгского района.

В январе 2017 года антимонопольный орган установил признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях  представительного органа и главы гп.Никель. Мурманским УФАС России установлено, что в июне 2015 года был проведен конкурс, по результатам которого в 135 многоквартирных домах Никеля была назначена УК ООО «Управдом», а также установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в данных МКД. В октябре 2016 года Совет депутатов своим решением установил размер платы в домах с уже выбранным способом управления.

Антимонопольный орган, исследовав все обстоятельства, пришёл к выводу, что согласно Жилищному кодексу Совет депутатов не имел полномочий устанавливать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников, по которым год назад в результате открытого конкурса уже были выбраны способ управления МКД и определен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Таким образом, Мурманское УФАС России посчитало, что действия Совета депутатов и главы гп.Никель содержат в себе признаки нарушения ч. 1 ст. 15 федерального закона «О защите конкуренции», и вынесло предупреждение об устранении нарушений.

Не согласившись с предупреждением антимонопольщиков, представительный орган обжаловал его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Мурманской области согласился с позицией Мурманского УФАС России.

Совет депутатов и глава гп.Никель посчитали решение первой инстанции неправомерным и обратились в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Но апелляция согласилась с Арбитражным судом Мурманской области и, как следствие, подтвердила правильность выводов Мурманского УФАС России.

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