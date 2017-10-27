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Мурманская область. Арктика27.10.17 16:31

Апелляция согласилась Мурманским УФАС России в отношении МБУ «АХТО»

26 октября  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами Мурманского УФАС России и оставил решение антимонопольного органа в силе.

В марте 2017 года ЗАО «МНК-групп» подало жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области на действия Муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» при проведении запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 220 мест в нп.Североморск-3».

В рамках рассмотрения жалобы была проведена внеплановая проверка в отношении МБУ «АХТО». Выяснилось, что заказчик, при утверждении документации нарушил ч. 11 ст. 83 закона о контрактной системе. В документации содержатся противоречащие друг другу критерии оценки заявок участников. Также были выявлены нарушения сроков приёма окончательных предложений участников. МБУ «АХТО» было выдано предписание об аннулировании запроса предложений.

В нарушение законных требований о приостановке заключения контракта до вынесения решения Мурманским УФАС России, уже был заключён с ООО «Мурманстрой». Таким образом, исполнить предписание антимонопольной службы оказалось невозможно. За данное нарушение руководитель МБУ «АХТО» был привлечён к административной ответственности, выраженной штрафом в размере 50 тысяч рублей.

МБУ «АХТО» обжаловало решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в Арбитражном суде. Арбитраж встал на сторону УФАС.

Муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» не согласилось с решением первой инстанции и обжаловало это решение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляция поддержала антимонопольный орган и оставила в силе решение Мурманского УФАС России.

Ранее, 19 октября 2017 года суд апелляционной инстанции признал запрос предложений недействительным и постановил расторгнуть контракт.

 

 

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