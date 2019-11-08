АПЛ Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» провели подводную дуэль

На Северном флоте в рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки за летний период обучения экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» выполнили плановые задачи в Баренцевом море.

В течение нескольких дней подводники учились вести поиск и скрытное слежение за партнёром, выполняющим роль условного противника, отрабатывали элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществляли отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, оба экипажа действовали в подводном положении. В целях безопасности разница в коридорах глубин для АПЛ составляла 50 метров .

Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте, на первом этапе учения - условными пусками, а на следующем - торпедами, не оснащенными боевой частью.