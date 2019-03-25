Аппарат правительства Мурманской области будет подчиняться напрямую Андрею Чибису, врио губернатора Мурманской области

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сегодня провёл первое оперативное совещание в региональном правительстве, на котором сообщил о принятых кадровых решениях. «Что касается текущего кабинета министров, я принял решение продлить обязанности на два месяца... Будем принимать решение по каждому члену правительства по истечении этого срока», - сказал Андрей Владимирович.

«Сигнал всем главам муниципальных образований и руководителям органов исполнительной власти, вице губернаторам: давайте настроимся все вместе на конструктивную работу и взаимодействие со всеми, в том числе и федеральными органами власти… Я просто призываю, это ключевой тезис… Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать. У нас задача одна, сделать так, чтобы Мурманская область совершила рывок в своём развитии. Поэтому работа в предстоящий период должна строиться исходя из конструктивного взаимодействия,… - отметил Андрей Чибис. - Бороться и воевать мы будем, только, знаете ли, с безразличием и раздолбайством, которого тоже везде у нас тоже хватает».

Он объявил, что с этого понедельника аппарат правительства Мурманской области будет подчиняться ему напрямую.