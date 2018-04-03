Арбитраж умерил «аппетит» таможни и велел взыскать с неё судебные расходы

Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил требования ПИНРО в споре с таможней о стоимости среднего рыболовного морозильного траулера «ПИНРО-1».

Как сообщалось, судебные тяжбы начались после восстановительного ремонта «ПИНРО-1» в Киркенесе. По мнению таможни, ученые значительно занизили первоначальную стоимость траулера и неверно классифицировали проведенный ремонт, из-за чего в бюджет поступило только 7,8 млн рублей из почти 23 млн рублей налоговых платежей.

В арбитраже ПИНРО требовал признать решение Мурманской таможни о корректировке таможенной стоимости судна недействительным. Спустя год суд поставил точку в процессе и признал недействительными требования таможни доплатить почти 1,6 млн рублей таможенной пошлины, более 6 млн рублей налога на добавленную стоимость и набежавшие пени.

Бонусом арбитраж велел взыскать с таможни судебные расходы, включая расходы на проведение экспертизы по оценке стоимости судна, на общую сумму 71 тысячу рублей.

Решение было вынесено 22 февраля. Однако до сих пор в открытом доступе доступна только резолютивная часть решения, пишет sud51.