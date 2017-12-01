Арбитражный суд Мурманской области по иску налоговой признал ООО «Агрокомплекс «Пушной» банкротом

Напомним, в феврале 2016 года по заявлению ИФНС было открыто банкротное дело. В ноябре того же года единственный учредитель «Пушного» Александра Банная (Ильина) приняла решение о ликвидации ООО. С июня 2017 года в агрокомплексе ввели процедуру наблюдения.

Общая сумма требований кредиторов к ООО «Агрокомплекс «Пушной» составляет 75,5 млн рублей. В число кредиторов входят ООО «АВК Финанс» и ООО «Эврика». «АВК Финанс» претендует на обеспеченную заложенной недвижимостью сумму в размере 71,7 млн рублей, требования «Эврики» - 418 тысяч рублей. Первая сумма сложилась из непогашенных кредитов в банке «Александровский», взятых в 2011 году. Вторая сумма по договору цессии перешла от муниципальной «Службы единого заказчика» Пушного к «Эврике» и представляет собой задолженность по оплате услуг водоснабжения. По налоговым и страховым взносам задолженность агрокомплекса составила почти 3 млн рублей.

23 ноября, спустя полтора года, суд признал ООО «Агрокомплекс «Пушной» банкротом и ввёл конкурсное производство на 6 месяцев. Вопрос о продлении или прекращении конкурсного производства будет решен на следующем заседании в мае 2018 года, сообщает sud51.