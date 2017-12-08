Арбитражный суд на стороне сокращенных работников МУП «Североморские теплосети»

В связи с банкротством предприятия, 31 августа 2017 года 762 работника предприятия «Североморские теплосети» были сокращены, большая часть из них была трудоустроена в структурные подразделения АО «МЭС», а часть осталась без работы. В настоящее время, по информации МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск, 63 бывших сотрудника МУП «Североморские теплосети» состоят на учёте в Центре занятости населения ЗАТО г.Североморск, 62 из них могут претендовать на сохранение среднего заработка по последнему месту работы в течение 6 месяцев, один – в течение 3 месяцев. Однако в соответствии с федеральным законом «О банкротстве» у конкурсного управляющего МУП «Североморские теплосети» нет объективной возможности произвести указанные выплаты.

Вместе с тем конкурсный управляющий МУП «Североморские теплосети» обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением об изменении календарной очередности погашения текущих требований, что в свою очередь позволит соблюсти социальную справедливость и интересы сокращенных работников. При этом администрация ЗАТО г. Североморск поддержала требования конкурсного управляющего МУП «Североморские теплосети» об изменении календарной очередности погашения текущих требований.

Суд определил приоритетное удовлетворение требований по выплатам компенсационного характера в соответствии с абзацем 1 статьи 318 Трудового кодекса РФ перед погашением задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и по налогу на доходы физических лиц.