Арбитражный суд поддержал позицию Мурманского УФАС России в споре с четырьмя хозсубъектами

15 июня 2018 года Арбитражный суд Мурманской области подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения в отношении четырех хозяйствующих субъектов – администрации г. Мурманска, комитета имущественных отношений администрации г. Мурманска, АО «Агенство Мурманнедвижимость» и АО «Строительная компания «АСМ».

Ещё в 2016 году в антимонопольный орган поступили материалы из Прокуратуры Мурманской области, указывающие на возможное нарушение администрацией Мурманска антимонопольного законодательства при реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В конце августа 2017 года Мурманское УФАС России вынесло решение о нарушении ст. 16 Закона о защите конкуренции, выразившегося в ограничении доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов. Антимонопольным ведомством было установлено, что между четырьмя сторонами, указанными в деле, было заключено антиконкурентное соглашение с целью ограничения доступа хозсубъетам выхода на рынок строительства социального жилья в Мурманске.

Все четыре стороны по делу, обжаловали решения антимонопольного органа в суде. Рассмотрение длилось 10 месяцев. За это время было проведено 15 судебных заседаний.

15 июня 2018 года Арбитражный суд Мурманской области подтвердил правомерность выводов Мурманского УФАС России и отказал всем четырем заявителям в заявленных требованиях полностью.