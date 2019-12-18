Арбитражный суд признал недействительным договор на оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск

Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к Муниципальному казённому учреждению и индивидуальному предпринимателю о признании недействительным договора на оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Основанием для обращения прокурора в суд послужило то обстоятельство, что согласно указанного договора, предприниматель наделён полномочиями специализированной организации по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, создание в муниципальном образовании специализированной службы по вопросам похоронного дела отнесено к компетенции органов местного самоуправления как гарантия безусловного исполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и предоставления лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, права выбора организации, осуществляющей услуги по погребению, независимо от наличия на территории муниципального образования иных субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере похоронного дела.

Именно специализированная служба на безвозмездной основе оказывает супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантированный законом перечень услуг по погребению (пункты 1 и 2 статьи 9 Закона № 8-ФЗ). При отсутствии супруга, либо родственников, погребение умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, также осуществляется специализированной службой (статья 12 Закона). Специализированная служба принимает решение о погребении на общественном кладбище (пункт 1 статьи 18 Закона № 8-ФЗ).

В этой связи, статусом специализированной службы не может наделяться любой хозяйствующий субъект.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 13 декабря 2019 года иск прокуратуры Мурманской области удовлетворен, договор признан недействительным.