Арбитражный суд встал на сторону Мурманского УФАС России в споре с администрацией ЗАТО Александровск

22 августа Арбитражный суд Мурманской области подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России предупреждения в отношении администрации ЗАТО Александровск.

Напомним, 23 января 2017 года из прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поступили материалы о признаках нарушения Закона о защите конкуренции.

Постановлением администрации от 10 декабря 2015 года за УМПП «Жилкомхоз» были закреплены ряд объектов муниципального недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения, которые впоследствии, в мае 2016 года, были проданы без проведения торгов ООО «Гранит-Авто».

Проанализировав представленные прокуратурой документы, Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области пришло к выводу, что администрация ЗАТО Александровск, закрепив данные объекты недвижимости за УПММ «Жилкомхоз» и дав согласие на продажу данного имущества без проведения торгов, могла ограничить конкуренцию и ущемить интересы неопределенного круга потребителей. В данных действиях усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с полученным предупреждением, администрация обратилась в Арбитражный суд Мурманской области. Суд, в свою очередь поддержал позицию Мурманского УФАС России.