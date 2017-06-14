Арбитражный управляющий подозревается в причинении ущерба компании-банкрота

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении арбитражного управляющего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По данным следствия, в отношении ООО «Кольская тепловая компания», признанным банкротом, было открыто конкурсное производство и назначен арбитражный управляющий, в обязанности которого входило разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с делом о банкротстве. Однако подозреваемый с августа 2015 по сентябрь 2016 года, превысив в восемь с половиной раз установленный лимит, оплатил услуги трех привлеченных специалистов, которые фактически не работали, причинив тем самым ущерб обществу на сумму более 19 миллионов 500 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.